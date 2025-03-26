Рютте подчеркнул, что никому не сойдет с рук нападение на Польшу или любого другого союзника НАТО.

В случае нападения России на Польшу или любую другую страну-члена НАТО Альянс нанесет в ответ "сокрушительный" удар. Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши, передает Радио Свобода.

"Если кто-то ошибется и подумает, что ему может сойти с рук нападение на Польшу или любого другого союзника, он встретится со всей силой и жестокостью Альянса. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень ясно Владимиру Путину и любому другому, кто хочет напасть на нас", - заявил Рютте.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь подчеркнул важность обязательства НАТО защищать Польшу "в любой критической ситуации".

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Война России и НАТО

Как заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковски, в случае войны с Россией Польша сможет продержаться лишь одну-две недели, а потом у нее закончатся боеприпасы. При этом некоторых видов вооружения стране хватит лишь на 5 дней.

Ранее президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что его страна готовится к возможному наступлению России на страны НАТО до 2030 года.

А военный эксперт, историк Зенке Найтцель считает, что нападение России на Литву возможно уже этой осенью.

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