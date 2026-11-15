Назревают серьезные проблемы: НАТО отказалось от саммита лидеров в следующем году, - AP

Причины неожиданного решения - целый клубок проблем внутри Альянса.

НАТО сокращает количество встреч на высшем уровне и не будет проводить саммит лидеров в Албании в следующем году, как планировалось раньше. Причиной стала напряженность внутри Альянса - вокруг оборонных расходов, Ирана и войны в Украине.

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что "пока нет единой позиции о том, когда именно состоится саммит, но точно не в 2027 году". По его словам, "в 2028 году, если саммит все же будет, то пройдет он в Тиране", столице Албании. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал драматизировать эту ситуацию, пишет Associated Press.

В интервью СМИ он заявил: "Мы гибко подходим к саммитам НАТО. Мы проводим саммиты тогда, когда они нам нужны", и следующий состоится "тогда, когда будет необходимость".

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Еще лет десять назад НАТО собиралось на саммиты каждые два года.

Встречи министров тоже сокращают

Но речь идет не только о встречах президента США Дональда Трампа с коллегами из других стран. Министры обороны НАТО обычно собираются в октябре, однако в прошлом месяце никаких переговоров не было, и на октябрь 2027 года их тоже пока не планируют.

У министров иностранных дел в следующем году в графике всего одна встреча вместо двух - в самом НАТО это называют "пакетом реорганизации", отмечают журналисты.

С момента вступления в должность министр обороны США Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио уже по разу пропустили встречи НАТО или уходили раньше их завершения. Хегсет на встречах министров обороны то отчитывал европейских союзников и Канаду, то, наоборот, пытался уговаривать их.

Вопросы о расходах Албании на оборону

Запланированный саммит в Албании - яркий пример проблем, с которыми сейчас сталкивается Альянс. Албанию утвердили местом проведения саммита 2027 года еще в 2025-м, но уже в июльской декларации саммита ее название исключили.

Часть союзников считают, что Албания тратит слишком мало средств на оборону - и не хочет "награждать" ее большим событием НАТО. По прогнозам, в этом году правительство в Тиране потратит на оборону всего 2,15% ВВП.

Цель НАТО - к 2035 году все 32 страны-союзницы должны выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные расходы и еще 1,5% - на оборонную инфраструктуру. При этом Албания - далеко не худший "нарушитель" среди 32 стран-членов Альянса. Хуже дела обстоят у Испании, Бельгии и Словении, пишет СМИ.

Саммиты съедают ресурсы и имеют политическую цену

Впрочем, сама организация такого саммита - это огромные расходы, как финансовые, так и политические. Нидерландам, например, пришлось готовиться к встрече в Гааге в 2025 году целый год и вложить в нее около 4,5 миллиарда гривен (100 миллионов долларов).

Как объяснили официальные лица, если бы саммит планировался на 2027 год, то Албании нужно было бы определиться с деталями еще в октябре этого года, чтобы успеть все организовать.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который принимал в этом году саммит в Анкаре, даже специально модернизировал военный аэропорт для прибытия лидеров и мобилизовал десятки тысяч сотрудников службы безопасности, фактически закрыв часть столицы. Работникам, кроме самых необходимых, даже дали неделю отпуска.

Трудность в том, чтобы удерживать внимание лидеров

Турецкий саммит стал еще и настоящим политическим шоу. И чуть было не вышел из-под контроля еще до того, как Трамп и его коллеги начали работать.

Трамп в очередной раз возродил давние разговоры о намерении получить контроль над Гренландией. Это, по сути, подрывает основу, ради которой Альянс и был создан в 1949 году, - принцип взаимной обороны.

Также Трамп требовал от союзников "верности" и обвинял НАТО в недостаточной поддержке его войны против Ирана.

Обычно саммиты являются демонстрацией единства и решимости стран-членов - чтобы отбить охоту у любого потенциального противника испытать НАТО на прочность. Европейские союзники подозревают, что именно это и хочет сделать Россия.

Другие новости о НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что Путин выдвинул Украине и НАТО старые ультиматумы. Кремль хочет ограничить военное присутствие НАТО в Восточной Европе, запретить Украине вступать в Альянс и сократить украинскую армию.

Кроме того, мы также рассказывали, что Путин не готов воевать с Украиной в составе НАТО. По словам Владимира Зеленского, это точно будет для него еще сложнее, чем сейчас, и когда он это поймет – это станет превентивной защитой от него.

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