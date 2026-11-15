Путин выдвинул Украине и НАТО старые ультиматумы: WP раскрыл, чего теперь хочет Кремль

Кремль хочет ограничить военное присутствие Альянса в Европе, запретить вступление Украины в НАТО и сократить украинскую армию.

Россия в ходе мирных переговоров при посредничестве США вновь выдвинула требования, которые фактически предусматривают пересмотр всей архитектуры безопасности Европы. Кремль хочет ограничить военное присутствие НАТО в Восточной Европе, запретить Украине вступать в Альянс и сократить украинскую армию.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона впервые подняла вопрос о возможном выводе украинских войск из Донбасса в обмен на вступление в НАТО. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на документ с российскими требованиями, подготовленный для переговоров.

Москва хочет вернуть НАТО к военным границам 1997 года

Согласно документу, Россия требует, чтобы НАТО сократило военное присутствие до уровня 1997 года – до начала расширения Альянса на восток. Это означало бы, что государства, присоединившиеся к НАТО после этой даты, в частности Польша, Венгрия, Чехия и страны Балтии, больше не могли бы размещать на своей территории войска и вооружение Альянса.

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Подобные требования Кремль выдвигал в конце 2021-го и в начале 2022 года, непосредственно перед полномасштабным вторжением в Украину. Тогда администрация Джо Байдена и союзники США отвергли их как неприемлемые.

Новые предложения Москвы по отдельным вопросам даже выходят за рамки предыдущих ультиматумов. В частности, Россия хочет, чтобы не только США, но и Франция и Великобритания прекратили практику совместного использования ядерного оружия.

Это требование касается идеи, которую ранее выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон в рамках обсуждения стратегической автономии Европы от Соединённых Штатов.

Кремль требует запретить Украине вступление в НАТО и ограничить её армию

Отдельный блок российских требований касается непосредственно Украины. Москва настаивает не только на отказе Киева от членства в НАТО, но и на лишении Украины возможности участвовать в политике коллективной безопасности и обороны Европейского Союза, даже если страна станет членом блока.

Кроме того, Россия хочет добиться ограничения численности украинских вооруженных сил и количества вооружения, прекращения всех западных поставок военной техники и оружия, а также запрета на размещение иностранных войск и военных объектов на украинской территории.

В документе также говорится о запрете военной деятельности НАТО в Украине, других странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Таким образом, предложенный Кремлем план касается не только завершения войны против Украины, но и гораздо более широкого пересмотра отношений в сфере безопасности в Европе и регионах, которые Москва считает сферой своего влияния.

США впервые задали вопрос о выводе украинских войск из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе переговоров американская сторона впервые подняла вопрос о возможном обмене: вступление Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из части Донбасса.

"Американцы подняли вопрос: "А что, если бы Украина вступила в НАТО? Выведет ли Украина войска из Донбасса?" Это был первый раз, когда этот вопрос был поднят", – заявил глава государства.

Речь идет о территориях Донецкой области, которые до сих пор контролирует Украина, в частности о так называемом "поясе крепостей" – укрепленной системе городов, составляющей основу украинской обороны на востоке.

Белый дом не подтвердил, что американские представители выдвигали такое предложение. Главные переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также не раскрыли подробностей встреч, состоявшихся во вторник и среду в Абу-Даби, а также последующих переговоров с Владимиром Путиным в Москве.

В то же время российский президент и его представители дали понять, что Москва не согласится на членство Украины в НАТО.

Путин не отказывается от претензий на украинские территории, которые Россия объявила своими

Россия продолжает настаивать на территориальных уступках со стороны Украины. В 2022 году Москва объявила об аннексии Донецкой и Луганской, а также Херсонской и Запорожской областей, хотя части этих территорий не находились под контролем российских войск.

Путин заявляет о намерении сохранить захваченные территории – либо добиться их передачи в ходе переговоров, либо продолжать боевые действия.

По словам Зеленского, Украина не согласится добровольно отдавать свои территории. Киев также обсуждает с партнерами пакет гарантий безопасности, который должен предусматривать обязательства НАТО и ЕС, сохранение сильной украинской армии с достаточным количеством военных и вооружения, а также финансовую поддержку, в частности для восстановления страны.

В то же время Зеленский отметил, что в случае получения комплексного предложения о вступлении в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса он вынесет его на общественное голосование.

Европейские страны готовят совместную переговорную команду

Особое беспокойство у европейских лидеров вызывает стремление Москвы расширить переговоры по Украине до обсуждения всей системы безопасности на континенте.

За несколько дней до встреч в Абу-Даби Джаред Кушнер озвучил идею более широкого обсуждения региональной безопасности после завершения войны. Некоторые европейские лидеры усмотрели в этом переклик с требованиями, которые Кремль выдвигал еще в 2021 году.

В пятницу, 13 ноября, 27 глав государств и правительств ЕС во время встречи в Дублине договорились сформировать совместную переговорную команду. В её состав должны войти представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и Европейского Союза.

Ранее представители Франции и Великобритании уже прибыли в Абу-Даби, однако непосредственно в переговорах с Россией не участвовали, ограничившись консультациями с американской и украинской сторонами.

В Дублине Кушнер подтвердил, что Вашингтон настаивает на участии европейцев в будущем переговорном процессе.

"Мы не можем заключить это соглашение без участия европейцев за столом переговоров", – заявил он, добавив, что Путин готов попробовать такой формат.

В то же время, по оценке Зеленского, Москва заинтересована не столько в прекращении войны, сколько в пересмотре системы безопасности Европы.

"Желание Путина изменить границы в Европе – это факт. Я уверен, что это часть его концепции пересмотра гарантий безопасности в Европе", – подчеркнул президент Украины.

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, пытаясь вдохнуть новую жизнь в мирные переговоры между Украиной и Россией, расширили рамки проблемы, включив в нее вопрос об архитектуре безопасности Европы, что вызвало большую радость в Кремле.

Редактор BBC по вопросам России Стив Розенберг писал, что Москва хочет изменить систему безопасности в Европе так, чтобы она соответствовала интересам России. Он отметил, что это стало результатом нового направления мирных переговоров по Украине, которые продвигают США.

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