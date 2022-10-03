Михаил Подоляк отметил, что переговоры по вступлению в Альянс будут сложными.

Вести переговоры по вступлению Украины в Североатлантический альянс сейчас будет трудно. После победы Украины в войне, которую развязала Российская Федерация, члены НАТО сами захотят принять Украину.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью УНИАН.

"Русские очень много кричали, что они воюют с НАТО и тому подобное. На самом деле они рассказывали этот миф для трусливой нации. Это как в уличной драке, они же любят эти аналогии. Когда ты в уличной драке приходишь и рассказываешь, что ты самый сильный, а в итоге выходит человек и просто ставит тебя на место, после чего ты придумываешь причину почему проигрываешь", - отметил Подоляк.

По его словам, сам символизм заявления относительно НАТО чрезвычайно важен. Он указал, что Россия постоянно поднимает ставки и все на нее оборачиваются, а заявление президента Зеленского точно расставило акценты и теперь Украина формирует повестку с точки зрения безопасности Евросоюза.

"Сейчас Украина платит за это максимальную цену. Украина формирует повестку с точки зрения типа войны, которую ведет Россия. В том числе энергетической войны в Европе. Мы сами будем определять. Не какая-то там Россия – страна, которая действительно отсталая, нищая, убогая, но имеет просто большой объем военных ресурсов, оставшихся с Советского Союза. Так вот, мы сами определяем свое будущее. В том числе и с точки зрения контура безопасности, и НАТО здесь важно. Это очень символично", - объяснил советник главы ОПУ.

При этом он указал, что в переговорах по вступлению Украины в НАТО будут сложности из-за бюрократии и большого числа участников – 20 стран.

"Будет тяжело вести переговоры, потому что им самим нужно отказаться от стереотипного представления о России и чрезмерной бюрократии, которая долгое время не позволяла принимать эффективные решения, в том числе уже по ходу этой войны. Третье - отказаться от национального эгоизма, который очень часто мешает действительно очень быстро принять решение. Парадокс не только в том, кто будет тяжелые переговоры с нами вести по вступлению в НАТО, он еще и в том, что страны, которые больше всего оборачиваются на Россию, усугубляют планы экономического и энергетического сегментов Европы. Потому что если ты быстро принимаешь решение, то можно быстро пройти тяжелый период", - рассказал Подоляк.

В то же время он считает, что как только война дойдет до конца и Киев выиграет ее, то все страны НАТО захотят, чтобы Украина стала членом НАТО, потому что у ВСУ есть чрезвычайный опыт ведения войны и противостояния с такой страной, как РФ, и украинская армия протестировала все западное оружие.

Украина в НАТО - что известно

Украина решила вступить в Евросоюз и НАТО после того, как Россия в 2014 году оккупировада Крым,а также часть Донецкой и Луганской областей.

Рано утром 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

23 июня Евросовет предоставила нашему государству статус кандидата на членство в ЕС.

30 сентября президент РФ Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием заявил, что его страна аннексирует части четырех областей Украины, на территории которых захватчики провели псевдореферендумы. Почти весь мир признал "референдумы" незаконными.

Того же дня Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в упрощенном режиме.

Согласно данным соцопроса, в случае проведения в Украине референдума 86% опрошенных граждан поддержали бы вступление в Европейский Союз, а 83% – высказались бы за вступление в НАТО.

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