Как минимум 12 стран остановили финансирование агентства UNRWA.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш признал, что сотрудники Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) были причастны к нападению на Израиль 7 октября 2023 года.

В своем заявлении он сообщил, что Управление служб внутреннего надзора ООН приступило к расследованию. Из 12 обвиняемых девять человек уволили, один из них, по имеющимся данным, погиб, а личности двух других выясняются.

"Любой сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе в рамках уголовного преследования. Секретариат готов сотрудничать с компетентными органами, способными привлечь к ответственности этих лиц", - заявил Гутерриш.

Видео дня

После скандала США, Канада, Австралия, Великобритания, Голландия, Италия, Финляндия, Швейцария, Германия, Франция, Эстония и Япония решили приостановить финансирование агентства. Генсек ООН заявил, что теперь UNRWA не сможет оказывать полноценную поддержку гражданским в секторе Газа.

"Хотя я понимаю их озабоченность - я сам был в ужасе от этих обвинений, - я решительно призываю правительства, приостановившие свои взносы, по крайней мере, гарантировать непрерывность деятельности БАПОР", - добавил он.

Что известно об обвинении в сторону UNRWA:

Напомним, 26 января агентство заявило, что уволило нескольких сотрудников после того, как получило от израильских властей информацию об их участии в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини сказал, что расторгнул с подозреваемыми контракты и начал расследование, чтобы "безотлагательно установить истину".

Вас также могут заинтересовать новости: