Вокруг Газы было много поселений-кибуцев, где проживали пропалестински настроенные израильтяне.

Во время субботнего нападения на Израиль боевики ХАМАСа убили немало активистов, боровшихся за права палестинцев, и просто симпатиков Палестины. Об этом сообщает The New York Times.

"На израильской стороне границы с Газой находится ряд жилищных коллективов (кибуцев), члены которых, как правило, остаются левоцентристскими и поддерживают мирные инициативы и права палестинцев. Многие из этих жителей были среди пропавших без вести или погибших после нападения ХАМАС в субботу", – пишет газета.

В частности после нападения боевиков на кибуц Беери считается пропавшей 74-летняя Вивиан Сильвер, которую, вероятно, взяли в заложники. Родившаяся в Канаде, г- жа Сильвер была одним из лидеров организации Women Wage Peace - крупного массового движения, основанного после войны в Газе 2014 года для содействия политическому разрешению израильско-палестинского конфликта.

Видео дня

Она много лет работала в совете директоров b'Selem, израильской правозащитной организации, которая утверждала, что Израиль является государством апартеида. Она посещала палестинские территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами, и была волонтером в организации, которая доставляла больных палестинцев из Газы в Израиль для лечение. Она также является исполнительным директором Института стратегий мира и развития Негева и соучредителем арабско-еврейского центра расширения прав и возможностей равенства и сотрудничества.

Рейчел Гур, израильтянка, участвующая в поисках пропавших без вести, рассказала журналистам, что многие жители кибуцев вблизи Газы имели схожие взгляды. "Это кибучники, люди, которые голосуют за левых, которые поддерживают сосуществование [с палестинцами]. Вы говорите о старых секулярных левых, которые хотят мира, которые против аннексии [Палестины Израилем]", - сказала она.

Другой пропалестинский "активист мира", Хаим Кацман, изначально считался взятым в заложники, но затем был найден убитым в своем доме в кибуце Холит. Недавно он защитил докторскую диссертацию в Вашингтонском университете в Сиэтле. Его докторская степень называлась "Религиозный национализм в Израиле / Палестине". Для израильтян необычно называть регион таким образом, а не просто "Израиль" или "Израиль и оккупированные территории".

Билга и Джейкоби Инон, которые были "активистами мира", также были убиты в субботу. Пара погибла на своей ферме в Нетев Ха-Асара, к северу от Газы.

Нападение ХАМАС на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, количество погибших в результате атаки палестинской террористической группировки ХАМАС на Израиль продолжает расти, превысив 1200 по состоянию на утро среды. Еще около 3000 человек получили ранения, а судьба примерно 150 человек, похищенных и вывезенных в сектор Газа, до сих пор неизвестна.

Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы имеют "все подсказки", которые указывают на поддержку ХАМАС со стороны Москвы. По его словам, он объяснил это премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время их телефонного разговора в воскресенье.

Вас также могут заинтересовать новости: