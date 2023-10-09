Появляются сообщения об участии Катара и США и переговорах.

СМИ сообщили, что якобы катарские посредники "проводят срочные телефонные переговоры с представителями ХАМАС" относительно освобождение израильских женщин и детей, находящихся в плену в секторе Газа.

В частности, агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что официальные лица ХАМАС требовали освобождения 36 палестинских женщин и детей и обмена на похищенных израильтян. Источники также сообщили, что переговоры были "положительными", хотя "прорыва" нет. "Никакой договоренности по логистике или механизму освобождения не было", - сказал источник.

Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на источники в ХАМАС также сообщило, что при посредничестве Катара продолжаются переговоры по обмену пленными между террористической группой и Израилем. Кроме этого, утверждалось, что они происходят при поддержке Вашингтона.

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"При поддержке США Катар стремится заключить срочное соглашение, которое приведет к освобождению израильских женщин, захваченных ХАМАС, в обмен на палестинских женщин, заключенных в израильские тюрьмы", – сообщил источник агентству.

Реакция Израиля

В Израиле ответили на заявления ХАМАС о том, что страна якобы поддерживала связь с Катаром как посредником в вопросе об освобождении заложников. Израильский официальный представитель заявил, что "не ведется никаких переговоров", пишет Times of Israel.

Сейчас считается, что террористы похитили из Израиля и вывезли в Газу более 130 человек. Среди пленных есть женщины, дети, старики. В Сети появлялись видео из Газы, на которых видно, как над пленными издеваются.

Нападение ХАМАС на Израиль - последние новости

Крупнейшая за последние годы атака террористической палестинской группировки ХАМАС началась утром 7 октября. Боевики прибегли к массированному обстрелу из сектора Газа и вошли на южную территорию Израиля. Через пять часов после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил обращение к гражданам, в котором заявил, что идет "не операция, не эскалация, а война". Он также объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС.

8 октября Нетаньяху заявил об окончании первой фазы войны и предупредил, что она будет длительной и тяжелой. ЦАХАЛ объявила сектор Газа закрытой военной зоной и нанесла многочисленные удары.

9 октября главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе, в которые вторглись боевики.

Кроме этого, министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полную блокаду Газы. Прекращены поставки продуктов, воды, электроэнергии.

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