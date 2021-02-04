Французы вышли на национальную забастовку. Граждане недовольны действиями правительства по противодействию распространения коронавируса, в результате чего они потеряли рабочие места и понесли финансовые убытки.
Как отмечается на GardaWorld акции объявлены по всей стране.
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Участники забастовки протестуют против массовых увольнений в период пандемии и экономической и социальной политики власти в целом.
Три дня назад профсоюзы анонсировали масштабные протесты, призвав выходить на улицы госслужащих, работников образования, а также разослали соответствующие сообщения в транспортные службы и больницы.
Из-за привлечения большого количества представителей сфер обслуживания во Франции ожидают перебои в работе транспорта, аэропортов и даже медучреждений.
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