Участники забастовки протестуют против массовых увольнений в период пандемии.

Французы вышли на национальную забастовку. Граждане недовольны действиями правительства по противодействию распространения коронавируса, в результате чего они потеряли рабочие места и понесли финансовые убытки.

Как отмечается на GardaWorld акции объявлены по всей стране.

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Участники забастовки протестуют против массовых увольнений в период пандемии и экономической и социальной политики власти в целом.

Три дня назад профсоюзы анонсировали масштабные протесты, призвав выходить на улицы госслужащих, работников образования, а также разослали соответствующие сообщения в транспортные службы и больницы.

Из-за привлечения большого количества представителей сфер обслуживания во Франции ожидают перебои в работе транспорта, аэропортов и даже медучреждений.

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Автор: УНИАН