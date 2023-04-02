Образуются совместные нидерландско-немецкие сухопутные силы численностью около 50 000 военнослужащих, из которых более 8000 солдат будут нидерландцами.

Нидерланды завершили интеграцию своих бригад Сухопутных войск в состав немецкой армии. Две страны объединяют свои военные силы на фоне усиления угроз безопасности в регионе после вторжения России в Украину.

Как сообщает сайт Минобороны Нидерландов, уже прошла церемония официальной интеграции 13-й легкой бригады Нидерландов в структуру 10-й танковой дивизии армии Германии.

"Благодаря этому сотрудничеству мы укрепляем нашу боевую силу и увеличиваем способность действовать вместе. Это способствует укреплению НАТО и укреплению ЕС", – заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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В целом сухопутные силы Нидерландов имеют три боевые бригады, две из которых интегрировали в структуру немецкого войска ранее. Теперь 13-я легкая бригада армии Нидерландов, базирующаяся в Ойрсхоте и состоящая из 3000 солдат, будет подчиняться командованию Бундесвера.

Таким образом, образуются совместные голландско-германские сухопутные силы численностью около 50 000 военнослужащих, из которых более 8000 солдат будут нидерландцами.

В то же время интеграция вооруженных сил двух стран не повлияет на суверенитет армии Нидерландов. Правительства Германии и Нидерландов смогут самостоятельно принимать решение о размещении своих вооруженных сил.

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