Организация совместно с рядом стран-членов планирует окончательно заблокировать возможность РФ обходить западные санкции.

Нидерланды в кругу стран Европейского союза предложили проект-убийцу российской экономики: он призван выявлять все недостатки уже принятых против страны-агрессора санкций и блокировать лазейки для обхода ограничений.

Об этом пишет издание Bloomberg, отмечая, что соответствующую инициативу уже поддержали Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания. Совместный проект государств продолжительностью в два года должен начаться в июне 2023 года.

Среди главных задач сотрудничества - координирование опытом и информацией относительно ведомств, ответственных за блокирование активов РФ. Проект должна поддержать непосредственно Европейская комиссия, пишет издание.

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СМИ подчеркивают, что это первый случай, когда ЕК официально поддерживает столь масштабные проекты по внедрению санкций. Также там считают, что в случае успеха сотрудничество 9 стран ЕС может вдохновить организацию на создание отдельного органа, который будет координировать надзор за санкциями.

ЕС может ввести санкции против олигархов Молдовы

Напомним, что недавно Bloomberg сообщил об еще одном возможном решении ЕС по поводу блокировки российского влияния за рубежом.

Собственно, ряд источников издания сообщил, что ЕС формирует юридическую базу для введения санкций против олигархов из Молдовы на фоне их участия в антиправительственных митингах, цель которых - дестабилизация ситуация в стране в пользу России.

Речь идет о деятельности пророссийской партии "Шор", которая с февраля 2023 года зазывает население Молдовы выходить на протесты.

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