Предварительно военную авиацию идентифицировали как Су-30СМ ВВС Армении.

Сегодня, 25 февраля, в армянской столице Ереван заметили истребитель, который пролетал над крышами жилых домов.

Об этом говорится в Telegram Военный обозреватель.

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Истребитель направили над городом, где сегодня проходят протесты сторонников и противников премьера Николы Пашиняна.

Предварительно военную авиацию идентифицировали как Су-30СМ ВВС Армении, однако спецификация указанного истребителя отличалась от того, что есть на балансе Минобороны.

Сейчас известно, что это истребитель МиГ-29, его на территории Армении имеют только военные России.

Протесты в Армении: что известно

25 февраля в столице Армении проходят масштабные протесты после того, как все высшее военное руководство страны потребовало отставки премьера Николы Пашиняна. Сам глава правительства назвал требования попыткой переворота и заявил, что это всего лишь эмоциональная реакция. Он вывел своих сторонников на улицы, где они устроили потасовку с оппозицией.

Заявление Генштаба поддержал бывший президент Роберт Кочарян. На сторону Пашиняна встали спецслужбы.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе – 9 ноября. Оппозиция обвиняет премьера в предательстве национальных интересов после того, как часть территории Карабаха передали Азербайджану.

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Автор: УНИАН