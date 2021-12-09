Пока неизвестно, как автомобиль попал в воду.

На порогах американской стороны водопада Ниагара меньше чем за 100 метров до его обрыва застряло авто. Водолазы береговой охраны США извлекли из него тело женщины.

Об этом сообщает издание СТV News. В машине 60-летняя женщина была одна, пока известно, что она проживала в районе вблизи водопада.

Читайте также101-летняя затонувшая баржа движется в сторону Ниагарского водопада (фото)Плывущий автомобиль очевидцы заметили возле пешеходного моста, где, вероятнее всего, он и попал в воду. Свидетели также заметили, что в авто кто-то есть и из-за этого вызвали спасателей.

По данным полиции, уровень воды в реке Ниагара снизили, а для осмотра авто были использованы дроны и вертолет. Именно с вертолета к полузатопленному авто удалось спустить спасателя, который вытащил погибшую с водительского сиденья.

Пока ни полиция, ни спасатели не могут объяснить, каким образом автомобиль оказался в реке. Отмечается, что дороги в этом районе были скользкими из-за небольшого снегопада. Местные власти заявили, что машина будет оставаться в реке, пока не удастся определить "лучший курс действий по ее изъятию".

В полиции отметили, что спасателей никогда раньше не вызывали из-за машины, которая подъехала так близко к краю Ниагрского водопада.

Ниагарский водопад - комплекс водопадов на реке Ниагара, отделяющей американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио.

Под водопадом построены гидроэлектростанции общей мощностью до 4,4 гигаватта.

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Автор: Екатерина Малюга