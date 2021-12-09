Спасатель спускался к полузатопленному авто с вертолета / фото СТV News

На порогах американской стороны водопада Ниагара меньше чем за 100 метров до его обрыва застряло авто. Водолазы береговой охраны США извлекли из него тело женщины.

Об этом сообщает издание СТV News. В машине 60-летняя женщина была одна, пока известно, что она проживала в районе вблизи водопада.

Читайте также101-летняя затонувшая баржа движется в сторону Ниагарского водопада (фото)Плывущий автомобиль очевидцы заметили возле пешеходного моста, где, вероятнее всего, он и попал в воду. Свидетели также заметили, что в авто кто-то есть и из-за этого вызвали спасателей.

По данным полиции, уровень воды в реке Ниагара снизили, а для осмотра авто были использованы дроны и вертолет. Именно с вертолета к полузатопленному авто удалось спустить спасателя, который вытащил погибшую с водительского сиденья.

Пока ни полиция, ни спасатели не могут объяснить, каким образом автомобиль оказался в реке. Отмечается, что дороги в этом районе были скользкими из-за небольшого снегопада. Местные власти заявили, что машина будет оставаться в реке, пока не удастся определить "лучший курс действий по ее изъятию".

В полиции отметили, что спасателей никогда раньше не вызывали из-за машины, которая подъехала так близко к краю Ниагрского водопада.

Ниагарский водопад - комплекс водопадов на реке Ниагара, отделяющей американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио.

Под водопадом построены гидроэлектростанции общей мощностью до 4,4 гигаватта.

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Автор: Екатерина Малюга