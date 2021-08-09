Провозглашение независимости Ичкерии послужило поводом для начала Первой чеченской войны в 1994 году.

Входящая в состав России Чеченская республика сейчас именуется в приложении "Карты" (Apple Maps) как запрещенная в стране Чеченская Республика Ичкерия.

Об этом сообщают украинские пользователи продукции Apple.

Стоит отметить, что власти России внесли "Чеченскую Республику Ичкерию" в список террористических организаций.

Официальных комментариев от компании на этот счет пока что не поступало.

Ичкерия считается непризнанным государственным образованием, существовавшим на территории РФ после распада Советского Союза.

Независимость ЧРИ была провозглашена летом 1991 года. После этого Вооруженные силы России попытались силой реинтегрировать мятежную республику, но потерпели поражение. Это послужило поводом для начала Первой чеченской войны в 1994 году.

Читайте такжеВ Google Maps появится новая функция, которая может обезопасить от инфицирования COVID-19Ликвидировать ЧРИ удалось только в результате Второй чеченской войны в 2000 году. С тех пор сама организация, ее символика и участие в ней находятся под запретом.

На официальном уровне Украина не признает Чеченскую Республику Ичкерию, но и не считает ее террористической организацией.

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом году на картах Google на несколько часов переименовали Гончаровский парк в Москве в "Парк больных Короновирусом".

Автор: Станислав Кожемякин