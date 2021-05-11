На химическом заводе в японском городе Иваки в префектуре Фукусима (северо-восток Японии) произошел взрыв.
Об этом во вторник, 11 мая, сообщает телеканал NHK.
После взрыва в здании возникло возгорание. В результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека. Все они находятся в сознании. На данный момент на месте происшествия работают пожарные и полиция.
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Завод принадлежит компании Sakai Chemical Industry. На нем производят цинковый порошок для косметической промышленности.
По данным правоохранителей, информации о возможной переработке вредных веществ на этом предприятии нет.
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