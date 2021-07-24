То есть это резюме Джобс написал за три года до того, как вместе со Стивом Возняком основал компанию Apple.

На аукцион выставлен оригинал и электронный невзаимозаменяемый токен резюме Стива Джобса, которое он написал от руки в 1973 году.

То есть это резюме Джобс написал за три года до того, как вместе со Стивом Возняком создал компанию Apple.

"Сайт аукциона сообщает, что продает подлинную копию и цифровую версию, пытаясь выяснить, что имеет большую ценность. Это также дает владельцу возможность заработать больше денег на одном документе", - пишет издание CNBC.

По состоянию на сегодня, физическая версия имеет верхнюю ставку на сумму $1000, тогда как NFT имеет верхнюю ставку на сумму $545,93. В последний раз его продали за $222 тыс. в марте.

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Резюме на одной странице было создано Джобсом после того, как он бросил колледж Рид и за три года до того, как основал Apple. В ней не указана должность или компания, но он говорит, что его интересовали должности инженера электроники или инженера-конструктора. Его навыки включали опыт работы с компьютерами и калькуляторами

Аукцион, который организовал лондонский предприниматель Олли Джоши, должен завершиться в полночь с 28 на 29 июля по киевскому времени, передает 112ua.tv.

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Автор: Ирина Погорелая