По мнению политолога, Путин должен продемонстрировать населению ликвидированного Пригожина.

Два дня мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, который длился 23-24 июня, показали, что большинство вооруженных людей в РФ его поддержали. Из-за этого пошатнулась власть российского диктатора Владимира Путина.

Как заметил в эфире "24 канала" политолог и публицист Андрей Пионтковский, Путину нужно удержать власть. И для этого он должен не "ехать не в Дербент и целоваться с дагестанским младенцем", а совершить в ближайшее время два поступка.

Во-первых, по мнению политолога, Путин должен продемонстрировать населению убитого Пригожина. Во-вторых, генерал Суровикин должен оказаться за решеткой. При этом, было бы еще лучше, если бы он давал показания относительно своего участия в мятеже в тюремной робе.

Видео дня

"Если в течение недели россияне не увидят этого, можно будет констатировать, что власть Путина ослабла и он ее теряет", – подчеркнул Пионтковский.

Двухдневный мятеж Пригожина: что нужно знать

23 июня Евгений Пригожин заявил, что российские войска нанесли удар по позициям ЧВК "Вагнер", из-за чего он идет "остановить" министра обороны РФ Шойгу. Как следствие – уже через несколько часов в Ростовской области, а затем в Москве и Воронежской области был введен план "Крепость".

Для того, чтобы добраться до Московской области, "вагнеровцам" понадобились примерно сутки. За это время они успели установить контроль над Ростовом и сбить несколько единиц авиации армии РФ. В первые дни после мятежа росСМИ писали, что следствием стала гибель от 13 до 20 военных, находившихся на уничтоженных бортах. Позже офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" заявил, что ЧВК "Вагнер" уничтожила редкий самолет, и ликвидировала при этом 10 российских офицеров. Впоследствии потерю Ил-22 подтвердили и в Минобороны РФ.

Что касается "похода" Пригожина, то он остановился в 200 километрах от Москвы. После переговоров с Лукашенко главарь "вагнеровцев" решил развернуть колонну с военной техникой.

Известно, что во время переговоров Пригожин согласился поехать в Беларусь. Как следствие – уже 27 июня Лукашенко объявил, что владелец ЧВК "Вагнер" находится в Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: