Население восточного региона Украины до сих пор расплачивается за то, что мир не отреагировал на сбитый MH17 или на еще более ранние провокации Кремля.

Спустя десять лет после сбития Россией "Боинга" МН-17 "Малайзийских авиалиний" над Украиной военные деятели жалеют об упущенных шансах остановить российскую агрессию. И семьи жертв все еще ждут справедливости, пишет The Times.

Массовое убийство европейских граждан должно было ужесточить реакцию Запада на постоянную российскую агрессию, упредив начало большой войны в 2022 году масштабными санкциями и увеличением военной помощи Украине, считают натовские и украинские офицеры.

Население восточного региона Украины до сих пор расплачивается за то, что мир не отреагировал на сбитый MH17 или на еще более ранние провокации Кремля.

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"Первой ошибкой Запада было то, что он не отреагировал на действия России в Грузию в 2008 году. Конечно, в 2014 году произошел второй новый этап - Крым и Донбасс", - заявил на этой неделе подполковник Иван Дубей.

Украинский кадровый командир помнит ужас, когда узнал, что гражданский пассажирский самолет был сбит, и сцены перепутанных человеческих останков в хаосе на месте крушения, некоторые из которых принадлежали маленьким детям.

"Думаю, на какой-то момент после MH17 показалось, что даже россияне испугались, они поняли, что перешли все моральные границы", - говорит Дубей.

Кремль быстро начал кампанию дезинформации, предложив ряд неправдоподобных объяснений, чтобы заявить, что Украина сбила MH17. Хотя [ранее] российский командир Игорь Гиркин хвастался, что они сбили самолет, который, по его мнению, был украинским военным транспортом.

"Потом они спокойно переврали все это, и мир позволил им двигаться дальше", - говорит Дубей. "Если бы Запад хотел поддержать демократические страны, он должен был бы предоставить нам больше военной помощи. Тогда бы мы остановили русских, когда они начали боевые действия".

Сразу же после катастрофы против России были введены санкции, но мировые политики, покорные российским нефтегазовым деньгам, отказались от своей ответственности в пользу медленных и неэффективных колес международной системы правосудия.

Совместная следственная группа не может разглашать все полученные доказательства. "В наших материалах есть много информации, указывающей на важные данные других лиц до этой трагедии, но этого недостаточно, чтобы привлечь их к ответственности", - заявил прокурор Украины в Гааге Александр Банник.

"Мы не можем разглашать конкретные имена и конкретную информацию, учитывая тот факт, что любые лица, причастные к этому событию, считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде", - добавил он.

В гражданском иске, который был подан против России несколькими семьями погибших, американский адвокат Джерри Скиннер требовал компенсации в размере 10 миллионов долларов (7,7 миллиона фунтов стерлингов) за каждую жертву.

Скиннер утверждает, что замороженные российские активы должны быть использованы для выплаты компенсаций семьям жертв. Он обвиняет Нидерланды в том, что они поставили свои собственные требования о возмещении ущерба - в основном расходы, понесенные при извлечении тел погибших и их расследовании, - выше требований семей.

Сегодня войска [украинского командира] Дубея из 32-й механизированной бригады цепляются за оборонительные рубежи вокруг осажденного города Торецка, нового очага российского наступления в Украине.

Командующий армией США в Европе в 2014 году генерал Бен Ходжес также считает, что Запад мог бы отреагировать на сбитие MH17 более решительно, введя непосильные санкции и увеличив военную помощь Украине.

"Эта война на Украине выглядит как неудавшееся сдерживание", - считает Ходжес, который уже давно утверждает, что администрация президента Байдена должна снять ограничения на использование оружия дальнего радиуса действия против военных целей на территории России.

По словам Ходжеса, ошибки администрации президента Обамы десятилетней давности повторяет Байден.

Сбитие рейса MH17 россиянами

Спустя десять лет после катастрофы ни одна из семей жертв так и не добилась справедливости.

Совместное расследование инцидента, проведенное Украиной, Нидерландами, Австралией, Бельгией и Малайзией, установило, что российский зенитный комплекс "Бук" сбил самолет с занятой территории и был переправлен на Украину военнослужащими 53-й бригады ПВО России.

Гиркин, еще один российский командир и один местный житель были осуждены и заочно приговорены к пожизненному заключении. Однако, поскольку они находятся в России, вряд ли они будут полностью отбывать срок.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов назвал решение ООН по катастрофе "Боинга" МН-17 в 2014 году позором для международной судебной системы.

Речь идет об иске Украины против Москвы о нарушении норм Конвенции о финансировании терроризма, который в ООН "забраковали" 31 января. Как выразился Буданов французскому Liberation, такая позиция будет иметь важные последствия.

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