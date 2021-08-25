Во время съемки 23-летняя Кубра Доган случайно наступила на плохо закрепленную кровлю и провалилась.

23-летняя блогерша Кубра Доган из Турции погибла при съемке нового ролика для TikTok.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Девушка залезла на крышу вместе со своей 16-летней двоюродной сестрой Хелен. Они собирались записать несколько видео для TikTok, на котором запечатлеть закат. Во время съемки Кубра случайно наступила на плохо закрепленную кровлю и провалилась. Девушка скончалась на месте от полученных травм, упав с высоты почти в 50 метров.

Теперь дядя погибшей девушки Неби Доган намерен подать в суд на организацию, отвечавшую за установку крыши. Он собирается добиваться справедливости до конца.

"Я не позволю спустить это дело на тормозах", - заявил Неби Доган.

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Автор: Денис Прядко