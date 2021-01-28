В Бразилии мужчина расстрелял свою жену, TikTok-блогера Элиан Феррейру Сиолин, а после покончил с собой из-за «слишком откровенного» видео.
Читайте такжеВ Италии 10-летняя девочка погибла, участвуя в TikTok-челленджеОб этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел 24 января во время семейного барбекю. Мужчина счел чересчур откровенным видео, опубликованное супругой.
Отмечается, что он выстрелил в жену 14 раз, после чего покончил с собой, предположительно, на глазах у шестилетней дочери.
Полиция обнаружила тела супругов на заднем дворе дома. У Сиолин, кроме огнестрельных ранений, был перелом правой руки. По словам друзей погибшей, у пары часто бывали конфликты.
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