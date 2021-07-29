Мужчина отказался комментировать обвинения.

Посла Молдовы в России Владимира Головатюка вызвали в Кишинев для консультаций. Ранее его обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет Deschide.md.

Три недели назад Головатюк пригласил сотрудницу дипмиссии в Москве в свою квартиру.

"Сразу после того, как сотрудница вошла в холл, Владимир Головатюк вышел из кабинета обнаженным и сексуально возбужденным. Только благодаря быстрой реакции сотруднице удалось вырваться из объятий посла", - пишет издание.

Читайте такжеТихановская встретилась с Байденом в США: о чем говорилиПосле того как об этом стало известно руководству МИДЕИ, посол был срочно отозван в Республику Молдова.

Журналистам он сказал, что находится в отпуске. Мужчина отказался комментировать обвинения в домогательствах.

В пресс-службе МИДЕИ говорят, что ведомство расследует это дело и выступит с заявлением.

Заявившая о домогательствах женщина рассказала, что Головатюк пригласил её в резиденцию, которая находится внутри посольства.

"У него были сомнения по поводу одежды, что было бы правильно надеть на ужин. Когда я вошла, на нем не было одежды. Он спросил меня, знаю ли я, как ему следует одеться, после чего попытался меня обнять и спросил: как он может пойти в таком возбужденном состоянии, как выйти из дома, ему нужно "успокоиться". Я увернулась и сумела сбежать из дома. Сразу после случившегося я уведомила своего коллегу в посольстве, а также полицию в России. Я была в состоянии шока, в состоянии максимальной нервозности, мне было очень стыдно за то, что со мной произошло. Это недопустимо", - сказала она.

По её словам, теперь посол распространяет о ней уничижительную информацию.

"Он заявил, что я женщина с "низкой социальной ответственностью", что я вела себя ненадлежащим образом, что я спровоцировала его, что я загипнотизировала его. Всю эту ложь он говорит Правительству, МИДЕИ, Парламенту", - отметила женщина.

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Автор: Людмила Жерновская