Известна актриса Шэрон Стоун впервые рассказала о домогательствах к ней на пике карьеры.

При этом она отказалась называть имя режиссера, который это делал, передает Town & Country.

"Он сказал, что я должна сесть к нему на колени, чтобы получить роль. Когда я ответила ему, что не собираюсь этого делать, он отослал меня обратно в трейлер. Именно так все и было", - вспомнила Стоун подробности этой неприятной для нее истории.