Актриса показала фото / instagram.com/sharonstone
Известна актриса Шэрон Стоун впервые рассказала о домогательствах к ней на пике карьеры.
При этом она отказалась называть имя режиссера, который это делал, передает Town & Country.
"Он сказал, что я должна сесть к нему на колени, чтобы получить роль. Когда я ответила ему, что не собираюсь этого делать, он отослал меня обратно в трейлер. Именно так все и было", - вспомнила Стоун подробности этой неприятной для нее истории.
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