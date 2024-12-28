О нем могут объявить в начале следующей недели.

Стоимость нового пакета военной помощи Украине, о котором Соединенные Штаты Америки могут объявить уже 30 декабря, составляет около 1,25 миллиарда долларов.

Об этом пишет AP, ссылаясь на американских официальных лиц, которые анонимно рассказали журналистам о деталях нового транша. По их словам, пакет будет включать значительное количество боеприпасов, системы противовоздушной обороны HAWK, ракеты "Стингер" и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Отмечается, что ранее в Пентагоне признали, что могут не успеть отправить украинцам оружие, которое осталось в их запасах, на все одобренные 5,6 миллиардов долларов.

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Помощь от США

Напомним, недавно в Белом доме сообщали о передаче Украине военной поддержки на 500 миллионов долларов. В пакет помощи вошли боеприпасы к HIMARS, противотанковое вооружение и средства для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Вчера координатор по стратегическим коммуникациям американского Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что новую помощь должны анонсировать в ближайшие дни.

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