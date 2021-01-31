В Штатах 24 миллиона человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины, а около 5,25 миллиона человек были полностью вакцинированы.

В Соединенных Штатах с начала кампании по прививке от коронавируса ввели более 29,5 миллиона доз вакцины.

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Об этом свидетельствуют данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По официальным данным, было введено 29 577 902 дозы - около 59% из 49 932 850 доз вакцины, которые были получены от производителей.

24 миллиона человек получили по крайней мере одну дозу вакцины, а около 5,25 миллиона человек были полностью вакцинированы.

В США для прививок населения используются вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

Что этому предшествовало

В Великобритании уже 8 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в правительстве Британии начали интересоваться юридическими аспектами относительно того, как в случае необходимости возможно ограничить экспорт вакцин от коронавируса или их составляющих из страны.

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Автор: УНИАН