Владимир Путин лицемерно заявил о том, что в Запорожской и других временно оккупированных областях россияне "восстанавливают инфраструктуру", пока на Украину летят десятки КАБов, уничтожая гражданские объекты.

Пока Запорожье и другие населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, подвергаются множественным ударам КАБов со стороны российской армии, президент РФ Владимир Путин поздравляет жителей временно оккупированных территорий Украины с "днем воссоединения" с Россией.

Правитель РФ записал видеообращение, в котором поздравил с "поистине судьбоносным событием":

"Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители".

Диктатор не постеснялся заявить, что на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей "активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы и школы". В то время как российские военные уничтожают ракетами и беспилотниками больницы, школы и другие гражданские объекты в Украине.

Воздушные атаки оккупантов по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что российские дроны более 5 часов атаковали Киев. Воздушная тревога была объявлена еще в час ночи и продолжалась до 6 часов утра.

Кроме того, РФ ударила ракетой по полицейскому управлению в Кривом Роге. Число жертв возросло до трех человек, из тела достали из-под завалов. Помимо этого, пострадали еще шесть человек.

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