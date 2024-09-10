На это могло повлиять увеличение суммы выплат.

За год количество контрактников в России выросло минимум минимум в 6 раз. Об этом пишет издание Важные истории, анализируя расходы федерального бюджета на единовременные выплаты за подписание контракта.

"Темпы набора на контракт выросли по сравнению с 2023 годом. Тогда за первое полугодие россияне подписали 26,7 тыс. новых контрактов - в шесть раз меньше, чем в 2024-м", - говорится в статье.

В частности, с апреля по июнь 2024 года единовременную выплату за подписание контракта получили 92,8 тыс. человек. А согласно бюджету, за первое полугодие 2024 года контракт заключили 166,2 тыс. человек.

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В то же время, пишут журналисты, эти данные могут не отражать точное число набранных контрактников за квартал из-за возможных задержек с выплатами. Например, если человек подписал контракт в марте, а деньги получил в апреле, то он попадет в статистику уже за второй квартал. В пользу этого говорит и большая сумма выплат в четвертом квартале 2023 года.

При этом, отмечает издание, на рост числа контрактников могло повлиять увеличение суммы выплат - в августе 2024-го федеральная выплата выросла со 195 тыс. до 400 тыс., а региональные - в среднем в четыре раза.

Мобилизация в России

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов недавно заявил, что в 2025 году Кремль будет вынужден или прекращать войну против Украины, или провести новую мобилизацию.

По его словам, Путин будет пытаться тянуть с этим решением до последнего, ведь российский диктатор боится политической нестабильности в случае объявления новой масштабной мобилизации.

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