На днях посольство США в РФ призвало своих граждан воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто уже находится на территории этой страны, немедленно покинуть ее. Мол, граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно выехать из-за непредсказуемых последствий вторжения российских войск в Украину, потенциальную возможность преследований и отбора граждан США для задержания должностными лицами службы безопасности России, а также произвольное применение местного законодательства... Ранее американское посольство опубликовало похожее предупреждение 27 сентября, через неделю после объявления мобилизации в России.

Очередной призыв США к своим гражданам может означать, что у американской разведки есть информация о начале еще одной волны мобилизации россиян. И дело в том, что в США не запрещено двойное гражданство, поэтому их граждане теоретически могут иметь и американский, и российский паспорта. То есть, существует риск, что американцев также могут принудительно мобилизовать в армию РФ.

Кроме того, не исключены новые провокации России накануне годовщины широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Это могут быть как военные провокации против Украины, так и какие-то пропутинские протесты в середине РФ. В связи с этим, американцев также предостерегают воздержаться от поездок.

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Очевидно, американская сторона в этой ситуации пытается действовать на опережение. К тому же предыдущий опыт четко говорит о том, что просто так американское дипломатическое ведомство не делает подобные призывы. Кроме того, речь идет о том, что посольство США в России имеет ограниченные возможности оказывать помощь своим гражданам.

Американцев также могут принудительно мобилизовать в армию РФ.

Здесь следует упомянуть, что только в конце прошлого года Сенат США назначил посла США в РФ Линн Трейси после соответствующего представления президента Байдена. То есть администрация президента США сделала очень решительный шаг, когда назначила нового посла в сегодняшних реалиях американо-российских отношений. Хотя США могли и не идти на это сейчас. Но уже тогда было понятно, что работа нового посла будет сопровождаться огромным давлением и сложностью самого высокого уровня.

Напомню, когда Линн Трейси прибыла в МИД РФ, на входе подверглась травле со стороны толпы прокремлевских "демонстрантов". А уже в феврале текущего года российские СМИ сообщали, что посольство США в Москве получило от МИД России ноту с требованием прекратить "вмешательство во внутренние дела РФ". Речь шла и о том, что американских дипломатов предупредили о возможной высылке из РФ…

Понятно, что это давление со стороны МИД РФ - лишь начало. Однако американская сторона ведет себя очень сдержанно. Согласитесь, мы даже не слышали каких-то комментариев о том, что дипведомство смущает такая реакция на начало работы нового посла США в РФ. Они готовы работать и искать пути для двусторонних контактов ради своих граждан даже в такое время.

Конечно, вряд ли ситуация дойдет до высылки дипломатов США с территории РФ. Но, если и так, это лишь станет очередным подтверждением, что американская стратегия по поддержке Украины является правильной. Зато россияне продемонстрируют, что до сих пор не готовы к адекватному диалогу с цивилизованным миром.

Владислав Фарапонов, политолог-американист