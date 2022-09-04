До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

Посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Москве.

"Посол Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года. После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что до прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

Добавим, что Российская Федерация попросила у США 56 виз для того, чтобы делегация с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отправилась в американский Нью-Йорк на ежегодную сессию Генассамблеи Организации Объединенных Наций, но еще не получила ни одну из них.

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