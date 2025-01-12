Военный эксперт не верит, что мобилизация 18-летних юношей даст ощутимый эффект на фронте.

Если Украина поддастся требованиям американских политиков снизить мобилизационный возраст, это не принесет существенного эффекта на фронте, но может обернуться демографической катастрофой для страны. Такое мнение в своем Телеграм высказал военный обозреватель Александр Коваленко.

Он выразил предположение, что разговорами о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине будущая администрация Дональда Трампа попытается оправдать сокращение военной помощи Киеву. Но даже если бы Киев уступил требованиям, это вряд ли принесло бы результат на поле боя, считает Коваленко.

В первую очередь он обратил внимание на то, что дополнительные рекруты должны быть соответствующим образом вооружены и оснащены.

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"Предположим, мобилизуют 100 тысяч человек. Это примерно 125 батальонов, которые в свою очередь должны быть укомплектованы танками – 1 375, ББМ – 4 125, артиллерия – 1 500 и так далее. Вопрос, откуда это всё у Украины, если от США мы получили напрямую только 31 танк М1А1? Мистер Трамп передаст для комплектации 125 батальонов 1 375 M1A1 Abrams, пылящихся на складах в количестве более 5 500 ед, при более 2 500 находящихся в строю?" – вопрошает Коваленко

Он подчеркнул, что без должного оснащения оружием и техникой дополнительные 100 тысяч пехотинцев "закончатся в ноль" за 3-4 месяца. И если это будут 18-летние парни, то это будет "тотальный демографический апокалипсис", считает аналитик.

Вместе с тем Коваленко выразил уверенность, что снижать мобилизационный возраст просто нет необходимости, поскольку Украина до сих пор не использовала полностью мобилизационный ресурс в возрасте 25+.

"Проблема только в том, что методы привлечения добровольцев 25+ куда сложнее банального словоблудия и трёпа о мобилизации с 18+. В первую очередь – финансовая мотивация, для повышения уровня мобилизации. Но вряд ли Майкл Уолтц будет ратовать за то, чтобы Украине выделили 1 миллиард долларов, на финансирование разовых выплат добровольцам в 10 тысяч долларов", – отметил военный обозреватель.

Советник Трампа хочет, чтобы Украина усилила мобилизацию

Как писал УНИАН, сегодня Майкл Уолтц, который в администрации Трампа займет должность советника президента США по вопросам нацбезопасности, заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы стабилизировать линию фронта.

В частности Уолтц раскритиковал то обстоятельство, что в Украине мобилизация проводится с 25 лет, а не с 18.

"Если украинцы попросили весь мир поставить все на демократию, надо, чтобы и они поставили все на демократию", - подчеркнул Уолц.

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