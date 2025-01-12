Если Украина поддастся требованиям американских политиков снизить мобилизационный возраст, это не принесет существенного эффекта на фронте, но может обернуться демографической катастрофой для страны. Такое мнение в своем Телеграм высказал военный обозреватель Александр Коваленко.
Он выразил предположение, что разговорами о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине будущая администрация Дональда Трампа попытается оправдать сокращение военной помощи Киеву. Но даже если бы Киев уступил требованиям, это вряд ли принесло бы результат на поле боя, считает Коваленко.
В первую очередь он обратил внимание на то, что дополнительные рекруты должны быть соответствующим образом вооружены и оснащены.
"Предположим, мобилизуют 100 тысяч человек. Это примерно 125 батальонов, которые в свою очередь должны быть укомплектованы танками – 1 375, ББМ – 4 125, артиллерия – 1 500 и так далее. Вопрос, откуда это всё у Украины, если от США мы получили напрямую только 31 танк М1А1? Мистер Трамп передаст для комплектации 125 батальонов 1 375 M1A1 Abrams, пылящихся на складах в количестве более 5 500 ед, при более 2 500 находящихся в строю?" – вопрошает Коваленко
Он подчеркнул, что без должного оснащения оружием и техникой дополнительные 100 тысяч пехотинцев "закончатся в ноль" за 3-4 месяца. И если это будут 18-летние парни, то это будет "тотальный демографический апокалипсис", считает аналитик.
Вместе с тем Коваленко выразил уверенность, что снижать мобилизационный возраст просто нет необходимости, поскольку Украина до сих пор не использовала полностью мобилизационный ресурс в возрасте 25+.
"Проблема только в том, что методы привлечения добровольцев 25+ куда сложнее банального словоблудия и трёпа о мобилизации с 18+. В первую очередь – финансовая мотивация, для повышения уровня мобилизации. Но вряд ли Майкл Уолтц будет ратовать за то, чтобы Украине выделили 1 миллиард долларов, на финансирование разовых выплат добровольцам в 10 тысяч долларов", – отметил военный обозреватель.
Советник Трампа хочет, чтобы Украина усилила мобилизацию
Как писал УНИАН, сегодня Майкл Уолтц, который в администрации Трампа займет должность советника президента США по вопросам нацбезопасности, заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы стабилизировать линию фронта.
В частности Уолтц раскритиковал то обстоятельство, что в Украине мобилизация проводится с 25 лет, а не с 18.
"Если украинцы попросили весь мир поставить все на демократию, надо, чтобы и они поставили все на демократию", - подчеркнул Уолц.