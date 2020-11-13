Адвокат после скандала на заседание не явилась.

На слушаниях дела о сбитии самолета рейса МН17 над Донбассом поспорили адвокат подозреваемого Сабина тэн Дуссхатей и родственница погибших жертв.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Конфликт между женщинами произошел в туалете во время короткого перерыва.

По словам адвоката Будевейна ван Эйка, инцидент был следствием «чрезмерных обидных высказываний» со стороны прокуроров.

Адвокат после скандала на заседание не явилась.

Катастрофа MH17 на Донбассе: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся были на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная совместная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 российский террорист Игорь Гіркін (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был председателем 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17.

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Автор: УНИАН