По данным правоохранительных органов, ребенок нашел заряженный пистолет в квартире.

В США ребенок случайно застрелил мать во время видеозвонка.

Об этом сообщает NBC News.

Американка Шамайа Линн умерла от огнестрельного ранения в голову. Копам позвонил один из участников видеоконференции в Zoom, в котором участвовала 21-летняя Линн. Мужчина видел младенца в комнате женщины, которая после выстрела упала на спину.

По данным правоохранительных органов, ребенок нашел заряженный пистолет в квартире, который предположительно принадлежит его отцу.

В полиции начали следствие по делу о смерти женщины. Официальные обвинения пока никому не предъявили.

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Автор: Денис Прядко