Председатель Военного комитета Альянса сообщил об "определенных обязательствах США в Индо-Тихоокеанском регионе".

Соединенные Штаты Америки не выйдут из НАТО, однако, вероятно, могут вывести часть своих войск из Европы, сообщил председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, с таким заявлением Драгоне выступил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, где европейские лидеры обсуждали новую политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении безопасности Европы.

Отмечается, что Драгоне, в частности, сказал о "выводе некоторых из 100 000 войск, дислоцированных в Европе" в связи с "определенными обязательствами, которые Соединенные Штаты имеют далеко отсюда, в Индо-Тихоокеанском регионе". Впрочем, он подчеркнул, что не думает, "что из Европы будет выведено большое количество американцев".

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В то же время Министерство обороны США не ответило изданию на запрос по этому поводу.

Также Драгоне на конференции призвал европейских членов НАТО увеличить расходы на оборону, "признавая, что изменение приоритетов США означает, что континенту необходимо усилить свою военную силу".

Он подчеркнул, что в ответ на любое сворачивание американской военной силы в Европе военные в регионе должны быть в состоянии оперативно восполнить пробел, говорится в материале.

Политика Трампа в отношении безопасности Европы и НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, министр обороны США Пит Гегсет заявил, что сохранение европейской безопасности должно быть обязательством европейских членов НАТО, и именно Европа должна обеспечить подавляющую долю летальной и нелетальной помощи для Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, летом в Беларусь будет отправлено 150 тыс. российских солдат, которые могут атаковать страны НАТО. Об этом он сообщил во время Мюнхенской конференции, опираясь на "четкую разведывательную информацию".

В то же время президент США Дональд Трамп не согласен с заявлениями, что Россия может напасть на НАТО. Он отреагировал на заявление президента Украины Зеленского о том, что Россия готовится к нападению на страну НАТО, отметив: "Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько".

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