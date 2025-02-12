Эстония рассчитывает принять участие в миротворческой военной миссии в Украине после подписания мирного договора.

Эстония готова отправить своих военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии вместе с другими партнерами. И в случае возобновления российской агрессии – защищать Украину. Об этом в интервью изданию ERR заявил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна.

Он подчеркнул, что Эстония "обязательно" должна присутствовать за столом переговоров, когда будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Он также напомнил, что ранее Эстония вместе со своими союзниками "всегда" участвовала в миссиях по обеспечению "нашей собственной безопасности".

"Украина – это экзистенциальный для нас вопрос, и я очень хорошо представляю, как Эстония вместе со своими союзниками будет присутствовать там продуманным образом", – заявил министр.

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Цахкна отметил, что пока еще нет четкого понимания, будет ли это миротворческая или военная миссия в Украине, "но эти дебаты уже ведутся".

На прямой вопрос журналиста о том, готова ли Эстония защищать Украину в случае новой агрессии РФ, министр ответил так:

"Это в наших интересах. Но в конечном счете решение об этом будет принимать Рийгикогу (парламент) в соответствии с эстонским законодательством".

Послевоенные гарантии Украине

Как писал УНИАН, новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Америка точно не намерена отправлять войска в Украину после войны. Он подчеркнул, что Европе пора взять на себя ответственность за безопасность континента.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что послевоенные гарантии безопасности без участия в них США ничего не стоят. Он в частности напомнил, что без США невозможно обеспечить надежную ПВО над Украиной.

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