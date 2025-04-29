Журналист отметил, что это соглашение может стать новым Будапештским меморандумом, который Россия использовала, чтобы "обмануть Украину."

"Уродливое" соглашение между США, Украиной и Россией предсказуемо и лишь временно остановит агрессию Москвы. Об этом в колонке для Politico пишет обозреватель, журналист Джейми Деттмер.

По его убеждению, без гарантий безопасности от США и твердой стратегии, предусматривающей предоставление Украине современного оружия, соглашение станет очередным этапом в планах Путина захватить страну.

Дональд Трамп не смог за первые 100 дней президентства достичь прекращения войны, несмотря на обещания. Хотя Вашингтон и демонстрирует оптимизм после короткой встречи Трампа и Зеленского на похоронах Папы Франциска, результат остается сомнительным. Оба президента назвали переговоры "продуктивными", а Зеленский - даже "историческими".

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Секретарь Марко Рубио признал: "Мы близки (к заключению мирного соглашения - УНИАН), но недостаточно близки". На фоне этих заявлений Трамп угрожает выйти из переговоров при отсутствии прорыва.

Тем временем отношение Трампа к Зеленскому остается критическим, тогда как к Путину он относится мягче. Спецпредставитель Стив Уиткофф озвучивает прокремлевские тезисы, рассказывая, как Путин "молился за Трампа" после покушения.

"Ужасная сделка"

На прошлой неделе Трамп впервые открыто критиковал Путина после масштабного обстрела Киева: "Владимир, СТОП!", пригрозив санкциями. Но, изменило ли это позицию Москвы?

Однако глава МИД России Сергей Лавров ужесточил требования по аннексированным территориям. Заявления о близости к соглашению звучали и раньше, но его содержание осталось неизменным: отказ Украины от вступления в НАТО, потеря части территорий, признание Крыма за Россией, отмена санкций против Москвы.

Взамен Киеву обещают "надежные гарантии безопасности" от европейских союзников, но детали не уточняются. США получат долю доходов от украинских полезных ископаемых и контроль над энергоснабжением через Запорожскую АЭС.

Деттмер заявил:

"Несомненно, это ужасная сделка для Украины. Кровопролитие может прекратиться, но Киев не только выйдет из этой жестокой войны расчлененным, но и не будет иметь никаких надежных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается поддерживать европейцев. Не будет никакой ответственности за задокументированные российские военные преступления, а также не будет никакой четкой компенсации от Москвы за нанесенный ею ущерб".

Бывший советник Трампа по Украине Кит Келлог отметил: "Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, а если не сядете, поддержка иссякнет".

Но США говорят Путину: "Или садитесь, или мы дадим украинцам все необходимое, чтобы они убили вас на поле боя". Впрочем, Вашингтон реализовал только первую часть.

"Они вас обманут"

Соглашение создает опасный прецедент - впервые со времен Второй мировой войны границы перекраиваются силой. Ожидаемо, что Украина потеряет часть своих территорий, ведь Запад с начала войны действовал нерешительно. "Российские войска могли бы быть разбиты еще в 2022 году", - сказал бывший российский дипломат Борис Бондарев.

Западные обещания, санкции и беспомощность только играли в пользу России. Соглашение зафиксирует победу Путина, усилит автократов в мире и накажет Украину.

Без настоящих гарантий безопасности соглашение будет таким же беззубым, как Будапештский меморандум. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал:

"Они могут подписывать документы, но придерживаются ли они договоренностей - это уже другой вопрос. Помните Будапештский меморандум? Президент Франции Миттеран отказался ставить свою подпись... и предупредил нашего президента (Леонида Кучму - УНИАН): "Молодой человек, они вас обманут". Кучма рассказал мне эту историю. Через 30 лет россияне сделали именно это - они обманули нас".

Угроза для Украины также во внутреннем политическом кризисе: отказ от территорий потребует изменений в конституцию и референдума. Путин использует эти противоречия, чтобы продолжить попытки захватить Украину.

Мирный план США - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп может смягчиться, но никогда не станет на сторону Украины. По словам экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, пришло время осознать, что Украина больше не может полагаться на США, и это не изменится даже после окончания президентского срока Трампа.

Кроме того, мы рассказывали, что США выступили против одного из ключевых требований Кремля в отношении Украины. Один из участников переговоров на условиях анонимности назвал это требование "необоснованным и невыполнимым".

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