Все чаще Трамп говорит американцам то, что Путин хочет, чтобы они услышали.

С момента первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным — в риторике США наметился сдвиг. Как показал анализ Bloomberg, американский лидер начал озвучивать "конкретные российские тезисы" по поводу войны в Украине.

Издание использовало большую языковую модель (LLM) для анализа более 300 публичных заявлений Трампа с августа 2024 года по середину марта 2025 года, а также более 3000 публикаций в социальных сетях от президента США и членов его администрации.

Результаты анализа, проверенные журналистами, показали корреляцию между контактами администрации Трампа с Путиным и последующими заявлениями президента США, которые повторяли позиции кремлевского лидера по таким вопросам, как оккупация украинских регионов, стремление Киева вступить в НАТО и легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

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Сообщается, что Трамп стремится открыть доступ к десяткам миллиардов долларов потенциальных сделок, изменив экономические отношения США и России. Для этого ему необходимо решить вопрос войны в Украине.

О чем заявляют Трамп и Путин

В результате США пошли на одну уступку за другой, включая предложение признать Крым частью России.

Тем не менее мирное соглашение, которое Трамп обещал заключить в начале своего срока, пока так и не состоялось, что вызывает у президента растущее недовольство. К примеру, недавно он задался вопросом — может Путин "водит его за нос". Старший научный сотрудник Центра Карнеги "Россия и Евразия" Татьяна Становая, в свою очередь заявляет, что цель кремлевского диктатора "подружиться с Трампом". Поэтому он даже стал повторять некоторые тезисы американского лидера. Он поддержал утверждения Трампа о притязаниях на Гренландию и тиражировал недоказанные заявления Трампа о фальсификациях на выборах 2020 года, на которых победил Джо Байден.

Через несколько дней после инаугурации Трампа Путин в одном из интервью сказал: "Не могу не согласиться с ним: если бы он был президентом и его победу не украли в 2020 году, возможно, "кризиса в Украине" в 2022 году вообще бы не случилось".

12 февраля Трамп и Путин разговаривали по телефону около 90 минут. На следующий день Трамп публично исключил возможность членства Украины в НАТО и заявил, что стремление Киева к вступлению в альянс и стало причиной войны. Хотя вскоре после начала полномасштабного вторжения Швеция и Финляндия вступили в НАТО, значительно увеличив протяженность границы альянса с Россией.

Через пять дней после этого разговора спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. А Трамп выдвинул ещё один тезис Кремля, обвинив Зеленского в диктаторских методах и в отсутствии выборов в стране. Хотя Путин давно отрицал легитимность Зеленского после окончания его президентского срока в мае 2024 года, анализ Bloomberg показывает, что Трамп начал говорить об этом только после общения с Путиным.

Вскоре Трамп повторил ещё один тезис Путина, утверждая, что уровень поддержки Зеленского в Украине крайне низок, хотя это не соответствовало действительности: опросы показали, что после этих заявлений уровень доверия к Зеленскому вырос с 57% до 65%.

"Кремлю в значительной степени удалось повлиять на взгляды Трампа на Украину", — отметил автор книги "Приближающаяся буря" о влиянии теорий заговора на политический климат США Габриэль Гейтхаус.

Вторая встреча Уиткоффа с Путиным состоялась 13 марта. После неё он дал большое интервью известному стороннику Трампа Такеру Карлсону, который ранее брал интервью у диктатора из России. Уиткофф заявил Такеру, что на оккупированных территориях прошли "референдумы, на которых подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России".

Хотя Трамп и его команда явно повторяют тезисы Путина, один из бывших американских чиновников отметил, что неясно, происходит ли это под влиянием Кремля или является их собственной стратегией добиться окончания войны любой ценой. При этом он добавил, что Уиткофф не является "наивным" в отношении Путина.

Потом американский президент повторил нарратив Путина, заявив журналистам в Овальном кабинете, что именно Украина начала войну. "Нельзя начинать войну против страны, которая в двадцать раз больше тебя, а потом надеяться получить ракеты", — сказал Трамп, жалуясь на постоянные просьбы Зеленского о поставках оружия.

Тем не менее, растущее недовольство Трампа затянувшимися переговорами иногда приводит к немногочисленной критике в адрес Путина. После масштабной воздушной атаки России на Украину, в результате которой погибло не менее 12 человек, Трамп написал: "Это было совершенно ненужно. Владимир, ХВАТИТ."

Другие новости о попытках Трампа закончить войну

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп может смягчиться, но никогда не станет на сторону Украины. По словам экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, пришло время осознать, что Украина больше не может полагаться на США, и это не изменится даже после окончания президентского срока Трампа.

Кроме того, мы рассказывали, что США выступили против одного из ключевых требований Кремля по Украине. Один из участников переговоров на условиях анонимности назвал это требование "необоснованным и невыполнимым".

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