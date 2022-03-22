Корабли, которые зафиксировали мины, должны сразу же сообщить об этом в профильные органы.

Управления навигации, гидрографии и океанографии ВМС Турции предупредило о возможном дрейфе мин Черном море, в частности вблизи Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

Об этом отмечают в пресс-службе учреждения.

В сообщении отмечают, что корабли, которые сейчас находятся в этом районе и зафиксировали мины, должны сразу же сообщить об этом в профильные органы, отмечая место их пребывания.

Ранее сообщалось, что Россия могла заминировать рекомендуемые пути в Черном море от Босфора до Одессы. Украинские эксперты узнали, что морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждения об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, которые дрейфуют в Черном море".

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