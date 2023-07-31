Подоляк рассказал, каким должно быть это решение.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что определить конец войны в Украине может "политический выбор".

В интервью газете Corriere della Sera он сказал, что ситуация зашла в тупик. "Украинское контрнаступление, как некоторые из нас и предполагали, столкнулось с несколькими трудностями. Российские окопы затрудняют атаку. Поэтому это может быть политический выбор, который определит конец конфликта", - добавил крозетто.

Ему ответил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в микроблоге Twitter. По его словам, итальянский министр прав, когда говорит, что анализ событий на линии фронта говорит о необходимости принятия "политического решения".

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"Это решение очень простое и известное: 1. Решение о разблокировании предоставления Украине авиации, включая самолеты F-16. 2. Решение о разблокировании передачи дальнобойных ракет. 3. Решение об увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО. Все эти решения известны, но главное – их своевременность", - написал он.

Подоляк отметил, что российских оккупантов необходимо выбить с оккупированных территорий Украины военным путем, а вторжение России должно потерпеть тотальное фиаско. "Любой другой "политический" результат станет крахом системы глобального порядка безопасности и триумфом кровавых людоедов по всему миру", - подчеркнул советник главы ОП.

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