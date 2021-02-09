В течение почти всего 2021 года должны проходить слушания по существу дела.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявляет, что Международный суд Организации Объединенных Наций до конца 2023 года должен принять окончательное решение по делу сбитого самолета Малайзийских авиалиний рейса MH-17.

Читайте такжеКатастрофа MH17: Нидерланды не будут обвинять Украину за не закрытое небо над ДонбассомОб этом Енин заявил в эфире телеканала "Украина 24".

В частности, он рассказал, как проходят международные суды по делу о катастрофе на Донбассе малайзийского Boeing MH17. По его словам, вердикт может быть вынесен до конца 2023 года.

"Когда мы говорим о деле МН17, надо четко различать треки, в рамках которых происходит расследование трагедии. Первый - уголовно-правовой блок, это суд в Гааге, который проводит слушания о прогрессе дополнительного расследования, которые отложили до апреля. Другим направлением, в рамках которого преследуется Российская Федерация как государство, в частности, в рамках Конвенции о финансировании терроризма, является украинский иск против РФ в Международный суд ООН. И все эти процессы имеют параллельный характер, различия, однако все они направлены на то, чтобы привлечь к ответственности как российское государство, так и военно-политическое руководство, и конкретных исполнителей преступления ", - отметил Енин.

Он подчеркнул, сейчас сложно определиться с конкретными датами завершения уголовного процесса по делу МН17 в Нидерландах.

"Мы можем исходить только из календаря судебных заседаний, определена четвертая стадия слушаний, то есть, по сути, на них отведен почти весь 2021 год. Не следует забывать, что совместная следственная группа продолжает работать, и мы не можем исключать вынесения дополнительных обвинений. Относительно слушаний в международном суде ООН - мы наблюдаем попытки Российской Федерации затянуть переход к рассмотрению вопроса по существу, ссылаясь на COVID-19, сложность с формулировкой своей юридической позиции. На сегодняшний день у нас есть календарь всех процедур в суде, которые должны завершиться финальным решением до конца 2023 года", - сообщил заместитель главы МИД.

Сбитиее Боинга над Донбассом

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

В окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях участия не принимает.

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Автор: Виталий Саенко