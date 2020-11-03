Пулатов утверждает, что "он и его силы" не имели ЗРК "Бук", которым был сбит самолет.

Подозреваемый по делу о катастрофе Малазийского самолета рейса MH17 Олег Пулатов (позывной "Гюрза") отрицает свою причастность к сбитию «Боинга».

Как сообщает австралийский сайт 7news, об этом Пулатов сказал в видеоинтервью, продемонстрированном на заседании суда в Нидерландах. Видеоинтервью Пулатова было записано в России, с ним общался юрист из Нидерландов.

На заочных слушаниях Окружного суда Гааги, которые проходят в судебном комплексе "Схипхол" (пригород Амстердама), впервые прозвучал голос одного из четырех подозреваемых в сбитии самолета рейса MH17.

В частности, Пулатов утверждает, что "он и его силы" не имели такого типа вооружения, которым, по словам прокуроров, был сбит самолет. Подозреваемый уточнил, что в день, когда был сбит самолет, он был занят проведением встреч, а поэтому не мог видеть или слышать запуск ракеты с ЗРК "Бук".

Он назвал преднамеренной дезинформацией доказательства прокуроров о том, что упоминание о ЗРК "Бук" содержатся в записях перехваченных разговоров. "Каждый раз, когда вы слышите любые глупости в перехваченных разговорах, как упоминание о "Бук", вы можете быть уверены, что это было сделано с целью обмана - мы хотели ввести в заблуждение наших врагов", - подчеркнул Пулатов.

Подозреваемый заверил, что его никогда не обеспечивали ЗРК "Бук".

"Если даже я умолял бы на коленях в России обеспечить нас зенитно-ракетной системой" Бук ", мы бы никогда не получили его", - сказал он.

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Сбитие рейса MH17: хронология событий

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17.

15 октября в МИД РФ заявили, что дальнейшие консультации с Австралией и Нидерландами по вопросу катастрофы МН17 "лишены смысла", поскольку от России добиваются "признания вины и получения компенсаций для родственников погибших".

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Автор: Виталий Саенко