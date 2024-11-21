Представительница МИД убеждает, что это якобы был не приказ, а уточнение о том, что это вопрос к военным, а не дипломатам.

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова оправдалась за указание молчать об ударе межконтинентальной баллистической ракетой по Украине, которое получила по телефону прямо во время брифинга.

Инцидент Захарова прокомментировала в комментарии прокремлевскому "РИА Новости". Во время брифинга ей позвонил неизвестный мужчина и приказал не комментировать атаку. Впрочем, сама Захарова убеждает, что никакой интриги в этой ситуации нет.

"Перед брифингом были вопросы относительно противоречивых материалов в интернете... Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ поступил во время брифинга - МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет", - заявила Захарова.

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Инцидент с Захаровой

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, город атаковали еще восемь ракет другого типа.

Представительнице Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой прямо во время брифинга запретили комментировать удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.

"Маша, удары баллистическими ракетами, о чем запретили говорить, действителен еще", - сказал собеседник по ту сторону трубки.

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