В частности состоялись встречи между дипломатами высокого уровня, невиданные за последние годы.

Опасения Европы по поводу "сепаратного" договора между Москвой и Вашингтоном, похоже не беспочвенны. Россия и США возобновили диалог о работе дипмиссий. Об этом пишет российский оппозиционный проект "Важные истории".

Так, заместитель главы МИД России Сергей Рябков встретился с послом США в РФ Линн Трейси, они обсудили вопрос работы дипучреждений. Хотя никаких других подробностей об этой встрече нет, это был первый за долгое время контакт российских и американских дипломатов, посвященный вопросам работы дипмиссий, отмечает издание.

Американист Александра Филиппенко отмечает, что встреча состоялась на более высоком представительском уровне, чем это предполагает нынешнее состояние российско-американских дипломатических отношений.

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Издание добавляет, что все последние годы и российское посольство в США, и американское посольство в России работали в усеченных форматах. При этом США регулярно отказывали российским дипломатам в выдаче виз, в частности для участия в заседаниях ООН в Нью-Йорке, а также запрещали выезжать за пределы 25-мильной зоны вокруг штаб-квартиры ООН.

Кроме того, сегодня российские СМИ сообщили, что в Москву прибыл бизнес-джет, которым пользуется спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф. Отмечается, что в прошлом этим самолетом несколько раз пользовался и сам Трамп.

Российские власти официально не подтвердили и не опровергли визит столь значимого американского чиновника, однако Росавиация подтвердила, что сам борт действительно приземлялся в Москве.

Трамп и Россия

Как писал УНИАН, накануне Дональд Трамп подтвердил, что недавно он провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США отказался раскрыть подробности разговора, но, по его словам, переговоры касательно завершения войны в Украине продвигаются вперед.

Также мы рассказывали, что Трамп перепостил новость с заявлением российского диктатора Владимира Путина о том, что Европа "встанет у ног хозяина" после введения американских пошлин. Соответствующее сообщение появилось на странице американского президента в его социальной сети Truth Social.

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