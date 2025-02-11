Чтобы не состоялось сепаратное соглашение американцев с россиянами, европейцам нужно проявить собственную инициативу.

Москва и Вашингтон могут договориться между собой через головы украинцев и европейцев. Европа наконец осознала опасность и пытается этого не допустить. Об этом в авторской статье для Financial Times пишет редакционный директор и колумнист французской газеты Le Monde Сильви Кауфман.

Недавно, читая лекцию в университете Сорбонна в Париже, известный американский историк Тимоти Снайдер призвал европейцев после войны "бросить Украине все, что имеете - членство в ЕС, войска, огромные инвестиции". "Иначе вы будете постоянно жить в тени войны. Это время Европы, потому что США ничего не сделают", - предостерег он.

По мнению колумнистки, в Европе это уже понимают и пытаются искать решение. Худшим кошмаром для Европы будет российско-американская сделка, заключенная через головы украинцев и европейцев. К подобным сделкам США прибегали не раз задолго до Трампа, так что это не пустая пугалка, пишет Кауфман.

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Если Европа хочет, чтобы ее интересы были учтены, ей нужно принять участие не только в мирных переговорах, но и в процессах реализации мирного соглашения, пишет Кауфман. Особенно важны здесь сильные гарантии безопасности для Киева. И именно это является самым слабым местом для Европы, которая десятилетиями полагалась на защиту США и только сейчас осознает, что американские гарантии исчезли.

Автор публикации приводит слова неназванного европейского чиновника, который заверил, что сейчас идут "очень динамичные дебаты" о том, какие гарантии безопасности будут необходимы Украине. Среди наиболее решительных стран в этой дискуссии - Польша, страны Балтии, Швеция и Финляндия, а Франция пытается сыграть роль лидера, хотя это непросто.

В частности запущено обсуждение форматов сотрудничества вне механизмов ЕС, в частности идея привлечения к "Веймарскому треугольнику" (Франция, Германия, Польша) еще Италии и Великобритании.

"Для некоторых европейцев, особенно для тех, кто больше всего подвергается российской угрозе, возможность падения Украины является ужасной перспективой, поскольку они оказались бы следующими на очереди. Зажатые между Путиным и Трампом, европейцы наконец сталкиваются с реальностью, от которой они так долго пытались убежать", - пишет колумнистка Le Monde Сильви Кауфман.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, в ближайшие недели спецпосланник по вопросам Украины и России Кит Келлог должен представить Дональду Трампу варианты мирного плана для Украины. Варианты будут базироваться на результатах консультаций с рядом европейских лидеров во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля.

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц отметил, что Вашингтон помогает урегулировать конфликт России и Украины, но послевоенные гарантии безопасности для Киева должна взять на себя Европа.

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