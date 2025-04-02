Кандидата Трамп одобрили 52 человека в Сенате.

Сенат утвердил кандидата президента США Дональда Трампа, бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Мэтью Уитакера на должность посла США в НАТО. Об этом сообщает издание Politico.

"Кандидатура Уитакера была утверждена Сенатом 52 голосами против 45", - сказано в сообщении.

По данным издания, выбор Уитакера на эту должность стал неожиданностью для союзников Америки в ноябре 2024 года. Ранее он не был известен в сфере национальной безопасности страны и не имел опыта работы во внешней политике США.

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Ожидается, что Уитакер будет продвигать кампанию Трампа, чтобы оказать давление на членов НАТО для увеличения военных рассходов. Президентр США настоял на том, чтобы члены альянса выполнили обязательство тратить не менее 2% ВВП на оборону", - отметили журналисты.

Требование Трампа к ЕС по увеличению военных расходов

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял в недостаточных расходах на оборону. Он призвал европейские страны увеличить расходы.

По данным Bloomberg, Европа готовит ответ на упреки Трампа. Европейский Союз намерен дополнительно выделить сотни миллиардов евро на оборону.

В то же время издание Politico сообщило, что Трамп присоединился к усилиям российского диктатора Владимира Путина по уничтожению Евросоюза. Уточнялось, что он ненавидит Европейский союз и, вероятно, стремится разрушить его, чтобы напрямую взаимодействовать с каждой страной Европы отдельно.

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