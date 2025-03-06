Оба стремятся видеть Европу более разобщенной и разделенной на сферы влияния.

Президент США Дональд Трамп ненавидит Европейский союз и, вероятно, стремится разрушить его, чтобы напрямую взаимодействовать с каждой страной Европы отдельно. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что Трамп не смог расколоть ЕС во время своей первой каденции, когда страны блока совместно противостояли его тарифной войне против Европы. Однако сейчас война в Украине породила споры внутри ЕС, и Вашингтон может ими воспользоваться.

"Толчок администрации Трампа против ЕС теперь согласуется с давней враждебностью Кремля к блоку и вызывает кризис в институтах Брюсселя", - говорится в публикации.

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Проблемой для ЕС в частности является принцип консенсуса, то есть единогласного принятия всех стратегических решений. Это мешает оперативно реагировать как на события в контексте российской агрессии против Украины, так и на действия Вашингтона.

В то время как экстренный саммит Европейского Совета по дальнейшей помощи Украине, вероятно, закончится ничем из-за позиции Венгрии, на первый план выходит совместная дипломатическая инициатива Франции и Великобритании (которая вообще вышла из ЕС), к которой также подключены Турция и Канада, но не приглашены пророссийские Венгрия и Словакия.

Кризис "перемещает центр тяжести Европы обратно в национальные столицы", - сказал Муджтаба Рахман, управляющий директор аналитического центра Eurasia Group в Европе.

Неназванный европейский дипломат заявил Politico, что ЕС сможет пережить ураган Трампа, хотя будет не просто.

"ЕС держится на волоске, но каждый раз это делает нас сильнее", - сказал он.

Более пессимистичные наблюдатели в Европе утверждают, что администрация Трампа настроена на содействие популистским националистическим силам в Европе, чтобы помочь уничтожить ЕС и вернуть его обратно к гораздо более свободной конфедерации стран, все из которых будут больше зависимы от Соединенных Штатов - или, возможно, от России.

"То, что [вице-президент США Джей Ди] Вэнс сделал в Мюнхене, ... демонстрирует желание уничтожить прогрессивный Европейский Союз, чтобы создать новый, который бы объединился с Соединенными Штатами и был бы Европой наций с консервативным уклоном", - сказал Танги Струйе де Свиланде, профессор международных отношений университета в Лувене (Бельгия) и эксперт по отношениям ЕС-США.

То, с каким энтузиазмом Трамп и Путин прилагают усилия к дискредитации Евросоюза, само по себе говорит о том, что за ЕС стоит бороться, считают опрошенные эксперты и чиновники.

"Мы продолжаем слышать, что ЕС не имеет влияния, что мы ничего не стоим. Но если Трамп и Путин находят общий язык, определяя нас как своих врагов, это, вероятно, потому, что в конечном итоге мы действительно чего-то стоим", - сказал один из чиновников ЕС.

Реакция на внешнюю политику Трампа

Как писал УНИАН, некоторые союзники США рассматривают возможность ограничить передачу разведданных Вашингтону из-за разворота Америки в сторону России. Партнеры США боятся, что Трамп может слить "другу Владимиру" их агентов.

Также мы приводили мнение посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, который обвинил администрацию Трампа в разрушении мирового порядка и предупредил о возможном распаде НАТО.

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