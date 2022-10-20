На страницах Le Cosy Montparnasse в соцсетях после произошедшего пользователи начали оставлять негативные отзывы о заведении.

Во Франции менеджер одного из парижских ресторанов выгнал украинок из заведения со словами "Viva, Путин". Но позже поплатился не только он, но и заведение.

Видео опубликовал вице-президент Союза украинцев во Франции Владимир Когутяк в своем Twitter.

Инцидент произошел в ресторане Le Cosy Montparnasse. Поклонник российского "фюрера" выпроводил двух украинок за дверь и несколько раз повторил вышеупомянутую фразу. При этом он аплодировал сам себе.

Видео дня

Но, как часто бывает в подобных случаях, покаяние не заставило себя долго ждать. Так, рейтинг заведения обрушили до отметки в 2,3 в Google-отзывах. Ресторан получил десятки тысяч негативных отзывов.

А когда еще один посетитель, судя по всему, украинец, наведался в Le Cosy Montparnasse, менеджер признал свою ошибку и сказал известную на весь мир фразу "Путин х*йло".

На ситуацию отреагировал и заммэра французской столицы Жан-Люк Ромеро-Мишель. Он в Twitter написал, что случившееся в ресторане – это "абсолютно недопустимо и позорно". Он выразил свою поддержку всему украинскому сообществу в Париже.

Оскорбления украинцев за границей после начала полномасштабной войны

Не секрет, что за границей находятся как россияне, ненавидящие украинцев, так и поклонники путинского режима. Поэтому видео с оскорблениями граждан Украины в странах мира часто "всплывают" в сети.

Так, россиянина лишили постоянного вида на жительства в Эстонии за оскорбление украинских беженок на пляже в Таллине.

В сентябре 2022-го русскоязычная женщина в самолете Вена - Валенсия ударила ребенка из Украины, который сидел на сиденье за ней.

Накануне, в августе, в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Вас также могут заинтересовать новости: