Мужчина требовал от них говорить "нормально", то есть на русском языке.

Россиянина лишили постоянного вида на жительства в Эстонии за оскорбление украинских беженок на пляже в Таллине.

Об этом сообщает Delfi.

Конфликт произошел еще в июле. Отмечается, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил девушек, нецензурно выражаясь.

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По словам украинок, россиянин требовал от них говорить "нормально", то есть на русском языке. Он объяснил свою грубость тем, что женщины его провоцировали, оскорбив родной язык.

Правоохранительные органы Эстонии возбудили дело по статье о нарушении общественного порядка. В результате у россиянина аннулировали постоянный вид на жительство. Хотя мужчина родился в Эстонии, он имеет российское гражданство.

Как ранее сообщал УНИАН, во Франции россиянин напал на двух украинок из Изюма из-за прослушивания украинской музыки. Пострадавших доставили в больницу. У Елены сломанный нос, а у Алины – боли в ногах и голове.

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