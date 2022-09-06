Мать девочки обратилась в полицию и написала заявление.

Русскоязычная женщина в самолете Вена - Валенсия ударила ребенка из Украины, которая сидела на сиденье за ней.

Деталями истории поделилась мать девочки Роксолана Малый.

По словам женщины, в тот день она с детьми возвращалась из Украины в более безопасное место. Дети спокойно играли с гаджетами, а через некоторое время дочь Роксоланы Селена начала складывать свой столик, чтобы сходить в туалет.

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"С сиденья перед ней просовывается рука в наш ряд, замахивается и дает ей пощечину, которая пришлась по спине, потому что Селена как раз развернулась в сторону прохода. Я замечаю это боковым зрением, не совсем понимаю/верю, что произошло, возвращаюсь к Селене.. Селена выглядит очень напуганной, говорит, что не знает, что случилось, и что ей очень неприятно.. Перепуганная выходит в туалет. Я все еще не могу понять, что произошло, заглядываю на сиденье впереди - дамочка лет 50 с закрытыми глазами, будто спит", - вспоминает женщина.

Испуганная мать решила проверить, что именно происходит, повторив движения девочки.

"Четко и фокусированно вижу, как с переднего сиденья просовывается рука по локоть и смачно замахивается.. Шлепок пришелся в воздух, потому что Селены там как раз не было.. Я шокирована.. встаю и обращаюсь к дамочке ( на английском): "Вы только что ударили моего ребенка. У нас, у людей, есть другие способы решать спорные ситуции, они называются - общение. Однако, по тому, как вы поступили, у меня есть сомнения относительно вашей человечности". Мадам дали делает вид, что спит", - рассказала мать девочки.

Женщина решила не замалчивать этот инцидент, поэтому вызвала бортпроводника. Пассажирка все еще продолжала делать вид, что спит. Однако бортпроводник все же настойчиво пытался объяснить ей, почему к ней возникли притензии. Пассажирка выдержала паузу, обернулась к матери девочки и заявила: "Женщина, ваши дети невоспитанны" (по-русски).

После порции бессмыслиц украинка решила закончить диалог, оставшись на сиденье дочери. После приземления к самолету прибыл экипаж гражданской гвардии Испании. Русскоязычную попросить пассажирку выйти с вещами, однако английского она не поняла, поэтому попросила украинку побыть ее переводчиком.

Русскоязычная женщина: А что он сказал?

Украинка: С вещами на выход.

Поняв то, что за избиение ребенка придется отвечать, русскоязычная женщина решила "договориться", но не получилось.

"Нас эскортировали отдельно от мадам, собрали данные и показания, инструктировали относительно дальнейших действий. Согласно наставлениям, мы далее обратились за медицинским обследованием, которое является необходимым для того, чтобы подать заявление в полицию, и, собственно подали заявление в полицию... Соседи "мадам" подтвердили, что видели, как она ударила Селену. Соседи через проход, семейная пара с двумя детьми, сказали, что нечто подобное она сделала перед посадкой в самолет с их дочерью. У Селены признаков физических травм, к счастью, не обнаружено. Зато, без сомнений, имел место вред, нанесенный ее психическому состоянию", - подытожила украинка.

Напомним, в Германии неадекватная россиянка набросилась на украинку с ребенком. Нападающая назвала себя "коренной немкой" и заявила, что Россия скоро протянется "от Москвы до Мюнхена".

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