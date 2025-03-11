'Надо их тушить': в Госдуме призвали Путина ударить по Украине 'Орешником'

Причиной очередного шума среди российских депутатов стал массированный налет беспилотников на Москву.

В Госдуме РФ призвали диктатора Владимира Путина срочно ударить "Орешником" по Украине после самой масштабной атаки дронов на Москву в ночь на 11 марта, пишет The Moscow Times.

Заявлениями с угрозами "разразился" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Решение за Верховным главнокомандующим, но, думаю, будет не лишним запустить "Орешник", лучше даже не один", - сказал депутат.

Он назвал массированный налет украинских дронов "чисто пропагандистским ходом". По его словам, атака не имела никаких военных целей и была приурочена к переговорам с США в Саудовской Аравии. "Они показывают, что они "крутые", что-то могут, поэтому надо их тушить, уничтожать и приводить в порядок, больше ничего", - подытожил Картаполов.

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Российский "Орешник" - что надо знать

Напомним, 21 ноября 2024 года российские войска ударили ракетами по городу Днепр. Сразу после атаки в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия использовала для удара межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Вечером того же дня Путин заявил, что атака была осуществлена "ракетой средней дальности с применением новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

Также СМИ писали, что РФ, предположительно, запустила второй "Орешник" по Киеву, но он якобы вышел из строя и взорвался еще на российской земле. Однако Центр стратегических коммуникаций сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

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