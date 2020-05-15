Китайские маски оказались непригодными в зонах с COVID-19 – скандал в Евросоюзе
08:16, 15 мая 2020Мир
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Поставку масок из Китая приостановили.
REUTERS
Польша и Нидерланды пожаловались на некачественные защитные медицинские маски китайского производства.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Накануне Брюссель закупил таких масок 10 миллионов штук. Часть уже успели отправить разным странам.
Известно, что по меньшей мере две страны-члены ЕС пожаловались на неэффективность китайских средств защиты, что делает невозможным их использование местными медиками, которые борются с COVID-19.
Поставку масок из Китая временно остановили.
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