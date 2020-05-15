Китайские маски оказались непригодными в зонах с COVID-19 – скандал в Евросоюзе

Поставку масок из Китая приостановили.

Польша и Нидерланды пожаловались на некачественные защитные медицинские маски китайского производства.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Накануне Брюссель закупил таких масок 10 миллионов штук. Часть уже успели отправить разным странам.

Известно, что по меньшей мере две страны-члены ЕС пожаловались на неэффективность китайских средств защиты, что делает невозможным их использование местными медиками, которые борются с COVID-19.

Поставку масок из Китая временно остановили.

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