Он встретится с руководством страны и семьями заложников, захваченных ХАМАС.

Бизнесмен Илон Маск отправился в Израиль после обвинений в антисемитизме. Согласно данным твиттер-акаунта ElonJet, который отслеживает перемещения частного самолета Маска, бизнесмен уже находится в Тель-Авиве. Официально о прибытии в Израиль Маск пока не сообщал.

Ранее в офисе президента Израиля Ицхака Герцога заявляли, что глава государства планирует встретиться с Илоном Маском. По данным израильских СМИ, бизнесмен также проведет встречу с премьером Биньямином Нетаниягу. Официально эта информация не подтверждена.

Антисемитский скандал с Маском - детали

В начале ноября Маск поддержал антисемитскую публикацию, которую написал один из пользователей икса (бывший твиттер). После этого леворадикальная НКО Media Matters for America выпустила отчет в котором утверждается, что рекламу Apple, IBM, Amazon и Oracle в соцсети икс размещают рядом с ультраправыми постами, в том числе об Адольфе Гитлере.

Видео дня

Маск в ответ на критику написал, что он "желает человечеству лучшего" и назвал обвинения в антисемитизме "далекими от правды".

Крупнейшие компании, в числе которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global заявили о намерении прекратить покупать рекламу на платформе X. Издание The Washington Post отметило, что именно рост антисемитизма на платформе Х стал причиной ухода из социальной сети большого количества рекламодателей.

Вас также могут заинтересовать новости: