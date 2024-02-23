Рассказываем, к чему бьется посуда - эзотерика и народные поверья внесут ясность.

Рано или поздно каждый человек что-нибудь разбивает - случайно или специально, но тарелки, чашки и другие битые предметы обихода отправляются в мусорку. Одно дело, если вещь разлетелась вдребезги от удара об чью-нибудь голову, но совсем другое - когда она разбилась чуть ли не сама.

Что значит битая посуда - приметы и народные поверья

Считается, что если разбилась тарелка сама по себе, или треснул стакан, то это могут быть "шалости" домового. Особенно это касается людей, которые начали замечать порчу посуды сразу после переезда в новый дом или квартиру. Укротить домового можно, если оставить где-нибудь в укромном месте стакан молока и тарелку с печеньем в качестве угощения.

Также важно знать, к чему бьется стеклянная посуда у одного и того же человека. Если вы заметили, что кто-то конкретный регулярно роняет предметы или же они как будто сами выпадают из его рук и бьются, значит, его кто-то сглазил - по крайней мере, так гласят народные приметы. Лучше ему сходить в церковь, прочесть молитву или найти другие способы очистить свою энергетику.

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К чему бьется посуда вечером, днем или утром - смотрим на предмет

Суеверия имеют разное значение в зависимости от того, какая именно посуда треснула, откололась или разбилась в дребезги. К примеру, приметы насчет ваз для цветов говорят, что тот человек, кто случайно ее разбил, будет счастлив 6 лет подряд. Если это случилось у одинокой женщины, то вскоре она повстречает своего любимого.

Существует и негативный смысл, если бьется посуда - эзотерика насчет вазы предупреждает, что в вашу жизнь может ворваться какая-то женщина и разрушить семью. Правда, это касается только тех случаев, когда вазу разбила кошка.

К чему бьется посуда-стакан

Здесь расшифровка может быть какой угодно, но нужно смотреть на наполненность стакана. Если в нем была жидкость более, чем наполовину, то человека, разбившего стакан, ждет большая удача в деньгах и работе. Пустой треснул стакан - примета сулит тревожный период и множество испытаний. Для мужчин возможен риск возникновения алкоголизма.

К чему бьется тарелка в доме

Если в квартире живет одинокая молодая женщина, то разбитая тарелка привлечет в ее жизнь состоятельного и заботливого мужчину. Молодожены или супружеская пара, в доме которых случайно треснула тарелка, будут жить счастливо и дружно, особенно если посуда была светлых оттенков. В случае, когда тарелка была сделана из ярких материалов или обладала красочными рисунками, разбив ее случайно, люди могут рассчитывать на путешествия и благоприятные изменения в образе жизни.

Для того чтобы для вас не стала трагедией битая посуда - примета есть проверенная. Уронив тарелку, нужно сказать: "На счастье!", затем собрать осколки в ткань и вынести из дома. Ни в коем случае о разбитой посуде не нужно сожалеть.

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